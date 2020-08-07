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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что считает президента России Владимира Путина другом и старшим братом, хотя в их отношениях есть напряжение.

«Я искренне считаю Путина своим старшим братом», - сказал Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, передает Интерфакс.

Вместе с тем Лукашенко отметил, что «у нас есть определенное напряжение, потому что мы оба сильные личности», но «чего только не было, мы хорошие друзья, несмотря на эти перипетии».

Отвечая на вопрос, чем Лукашенко и Путин похожи, президент Беларуси сказал: «Мы с ним мужики. Тут мы похожи абсолютно. А все остальное…» Кроме того, глава белорусского государства заявил, что президент России на него никогда не давит и не угрожает.

Лукашенко также считает, что Путин не будет держаться за власть и стремиться сохранить свой пост вплоть до 2036 года. «Путин не будет держаться, как я говорю, посиневшими руками за власть. Он найдет вариант того, чтобы к власти пришли люди или президент, которые продолжат тот путь развития России, который существует сейчас», - добавил белорусский лидер.
ForUm

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