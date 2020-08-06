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Активист Виталий Шабунин получил статус потерпевшего в уголовном производстве относительно пожара в его доме. 

«Только позавчера получил статус потерпевшего в производстве о поджоге моего дома», - написал он в Facebook.

Шабунин уточнил, что расследованием этого дела занимается Бориспольское районное управление Национальной полиции.

«Поданной же мною декларацией на полдня позже дедлайна занимается департамент стратегических расследований центрального аппарата. Поджог - особо тяжкое преступление. Несвоевременное представление декларации - административное правонарушение», - возмутился Шабунин.

При этом он отметил, что «стратегическое расследование относительно несвоевременного представления декларации уже почти завершено. По поджогу – результаты пока и близко не такие хорошие».

23 июля руководитель общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталий Шабунин сообщил, что ночью неизвестные подожгли его дом.  Полиция открыла уголовное производство.
ForUm

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