Глава «Центра противодействия коррупции» Виталий Шабунин заявил, что его дом подожгли.

«На фото мой подожжен сегодня ночью дом. Никто не пострадал: нас с детьми не было, а родители успели выбежать. Слава Богу, соседка услышала взрыв и увидела, как вспыхнул вход», - написал он в Facebook.

Шабунин подчеркнул, что ровно две недели назад газовая служба проверила счетчик и все соединения.

Виталий Шабунин – украинский общественный и государственный деятель. Председатель правления общественной организации «Центр противодействия коррупции», член Общественного совета при Антикоррупционном бюро Украины.