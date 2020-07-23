также в разделеПроисшествия
ООС: Боевики увеличили число обстрелов, ранены 4 военных 9
В Украине – 856 случаев COVID-19 за сутки 19
На Луганщине из-за обстрела снова загорелся лес 16
В Запорожье до комы избили бойца «Азова» 58
Боевики с БПЛА сбросили боеприпас на позиции ООС: ранены двое военных 35
На Ривненщине подожгли дом председателя райсовета, главы местной «Батькивщины» 21
Боевики надругались над телом убитого военного медика 63
ООС: Боевики совершили 9 обстрелов, один военный погиб, еще один – ранен 18
Умер раненый под Павлополем военный 21
Полиция проверяет информацию о массовом минировании в Харькове 20
Луцкий террорист выстрелил по дрону и бросил из автобуса предмет, который взорвался 48
На Запорожье участник АТО зашел с гранатой в магазин и грозил перекрыть движение 21
Полиция обезвредила одну гранату луцкого террориста 38
Стало известно имя погибшего вчера на Донбассе военного 36
Захвативший автобус в Луцке заявляет о наличии взрывчатки еще в одном месте 25
Боевики передали Украине тело военного 52
В Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами 60
ООС: Боевики совершили 17 обстрелов, один военный погиб, еще один ранен 17

Глава «Центра противодействия коррупции» Виталий Шабунин заявил, что его дом подожгли.  

«На фото мой подожжен сегодня ночью дом. Никто не пострадал: нас с детьми не было, а родители успели выбежать. Слава Богу, соседка услышала взрыв и увидела, как вспыхнул вход», - написал он в Facebook.

Шабунин подчеркнул, что ровно две недели назад газовая служба проверила счетчик и все соединения.

Виталий Шабунин – украинский общественный и государственный деятель. Председатель правления общественной организации «Центр противодействия коррупции», член Общественного совета при Антикоррупционном бюро Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

44
Теги