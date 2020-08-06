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На флагмане украинских Военно-морских сил - фрегате F130 «Гетьман Сагайдачний» выявлен заболевший коронавирусной инфекцией.

Как сообщает «Думская», в понедельник одному из моряков поставлен диагноз COVID-19.

Командование военно-морской базы «Юг» быстро отреагировало на угрозу распространения вируса и изолировало всех контактировавших с заболевшим.

Сообщается, что около 30 моряков сейчас размещены в вертолетом ангаре фрегата.

Кроме того, подозрение на COVID-19 есть и у одного из моряков со спасательного корабля «Олександр Охрименко».

Напомним, по состоянию на 6 августа в Украине зафиксировано 1318 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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