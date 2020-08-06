Расходы федерального бюджета России на развитие Крыма и Севастополя должны быть сокращены. С таким предложением, как сообщает «Прайм», выступило Министерство финансов России.

В 2014 году правительство России приняло федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя» сроком действия до 2020 года на сумму свыше 800 миллиардов рублей. В 2018-м оно продлило ее до 2022-го, а в 2020-м — до 2024-го.

Сегодня Министерство финансов РФ обнародовало документ под названием «Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности».

Согласно ему, финансирование программы «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя» следует сократить на 8,5 миллиарда рублей до 76,1 миллиарда рублей в 2021-м и на 9,1 миллиарда рублей до 82,3 миллиарда рублей в 2022-м.

Согласно тому же документу, финансирование программы «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» может быть сокращено на 11,1 миллиарда рублей в 2021-2023 годах, программы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» — на 5,4 миллиарда рублей в 2021-2023 годах, а программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны» — на 10,9 миллиона рублей в 2021-2023 годах.