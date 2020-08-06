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Вчера, 5 августа, в селе Пятигоры Тетиевского района Киевской области во время чистки канализационной ямы частного дома погибли три человека.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«5 августа около 23:00 в с. Пятигоры Тетиевского района во время чистки канализационной ямы частного дома, в результате отравления парами газов, погибли 3 человека и 1 человек госпитализирован в больницу», – сказано в сообщении.

 
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