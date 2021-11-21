На Киевщине в селе Барахты освящен новый храм Украинской Православной Церкви в честь Архистратига Михаила.
Фото: УПЦ
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, чин освящения совершил Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий.
После освящения в новом храме была совершена Божественна литургия.
Блаженнейший во время проповеди рассказал о святых ангелах и их участии в жизни христианина, а также объяснил, откуда появились демоны и как противостоять их влиянию.
За богослужением молились о прекращении эпидемии, о медиках и выздоровлении больных.
Митрополит Онуфрий поздравил верующих с праздником и наградил церковными орденами, медалями и грамотами всех, кто помогал строительству храма.
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