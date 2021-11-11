С этой субботы, 13 ноября, общественный транспорт в Киевской области начнет работать с усиленными ограничительными мерами, сообщил глава облгосадминистрации Василий Володин.

«Такое непопулярное, но крайне необходимое решение было принято во время внеочередного заседания областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, - написал он в Facebook. - Мы понимаем, насколько важно жителям пристоличного региона иметь качественное транспортное сообщение, поэтому общественный транспорт в пределах области и в Киев продолжит курсировать по обычному графику».

Но ездить в автобусах, маршрутках и электричках с этой субботы будут иметь право только пассажиры, которые будут иметь при себе один из документов:

COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию;

отрицательный результат ПЦР- или экспресс-тест на определение коронавируса, полученный не позднее чем за 72 часа до дня поездки;

справку о выздоровлении лица от коронавируса, действие которой подтверждено с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения «Дия».

Володин напомнил, что когда Киевщину только ввели в «красную» зону, работу транспорта не ограничивали никоим образом. «Но дальше оттягивать этот момент уже не было возможности», - заявил он.

«Именно поэтому призываю жителей Киевщины, которые еще не успели иммунизироваться, наконец позаботиться о себе и вакцинироваться. Только прививки позволяют уберечь себя от тяжелого течения болезни. Во всех остальных случаях люди неделями лежат под кислородом в больницах. А до этого свой организм точно не нужно доводить», - заявил чиновник.