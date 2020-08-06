Еще у 180 жителей столицы обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Количество больных коронавирусом в столице увеличивается. За минувшие сутки вирус обнаружили еще у 180 жителей. Три человека умерли. За весь период коронавирус унес жизни 142 киевлян. На сегодня в столице уже 8992 подтвержденных случая заболевания COVID-19», - сообщил Кличко .

Среди заболевших 102 женщины в возрасте от 18 до 82 лет и четыре девочки от 3 до 16 лет. А также 67 мужчин в возрасте от 21 до 81 лет и семь мальчиков от 3 до 17 лет. Заболели в том числе и восемь медиков.

В больницы столицы госпитализировали 22 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

За минувшие сутки выздоровели 49 человек. Всего коронавирус преодолели 3137 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 44, в Соломенском - 26, в Деснянском районе - 22 случая.

«Я призываю всех серьезно относиться к угрозе. Не расслабляться и не делать вид, что мы живем в привычной ситуации. Если будет резкий всплеск заболевания, придется снова возвращаться к строгим ограничениям. И сегодня от каждого из нас зависит, произойдет это или нет. От того, насколько мы придерживаемся элементарных правил, насколько внимательны к своему здоровью. Берегите себя», - отметил Кличко.

Напомним, по состоянию на 5 августа в Украине зафиксировано 1318 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.