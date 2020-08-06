также в разделеМир
В Ливане подсчитали сумму ущерба от взрыва в Бейруте 20
Коронавирус в мире преодолели уже более 12 миллионов человек 25
Администрацию порта Бейрута отправят под домашний арест 15
Число жертв взрыва в Ливане возросло до 135 человек 36
СМИ: Взрыв в Бейруте произошел из-за халатности 18
Взрыв в Бейруте оставил без дома 300 тысяч человек 23
Беларусь не пригласила РФ наблюдать за выборами 21
Кулеба обсудил с главой МИД Ирана следующий раунд переговоров о компенсациях 17
Латинская Америка обошла Европу по количеству смертей от COVID-19 17
Число жертв взрыва в Бейруте возросло до 100 30
СМИ: В Бейруте взорвалась аммиачная селитра с судна российского бизнесмена 38
Взрывы в Бейруте унесли жизни 78 человек, около 4 тысяч – ранены 35
Застрявших на необитаемом острове моряков нашли по надписи SOS на песке 35
В Бейруте произошел мощный взрыв: масштабные разрушения, есть погибшие 101
Ученые: На карантине рабочий увеличился на 48 минут 38
Пандемия: ООН прогнозирует «катастрофу поколений» из-за закрытия школ 21
РФ ответила Лукашенко: «вагнеровцев» в обиду не дадим 44
В Италии COVID переболели в 6 раз больше человек, чем считалось ранее 13

Государственный департамент США опубликовал 77 страниц исследования «Основы российской экосистемы дезинформации и пропаганды», сообщает «Украинская правда».

«Экосистема дезинформации и пропаганды России - это набор официальных и прокси-ресурсов, каналов связи и платформ, которые Россия использует, чтобы создать и распространить ложные нарративы», – говорится в исследовании.

В отчете опубликовали основные источники и каналы пропаганды, с помощью которых РФ распространяет дезинформацию.

В частности, речь идет о 5 столпах российской пропаганды:

  • официальные правительственные ресурсы РФ (прессслужбы Кремля, правительственные аккаунты в соцсетях);
  • международное теле- и радиовещание за государственный счет (государственные СМИ, международные социокультурные институты);
  • развитие прокси-ресурсов (распространение нарративной информации, языковые центры);
  • использование соцсетей как  оружия;
  • дезинформация в киберпространстве.

Отмечается, что Кремль несет прямую ответственность за развитие этих платформ, в частности, финансирует их.

Отчет в Госдепе опубликовали, чтобы «повысить осведомленность об угрозе, исходящей от дезинформации» и наладить международный диалог с другими народами для противодействия пропаганде РФ.

Большое внимание в отчете посвятили волне дезинформации против Украины. Так, Госдеп описывает деятельность ресурса News Front. В частности, российский МИД реагировал, когда ресурс удаляли из разных соцсетей и платформ, а руководитель сайта принимал непосредственное участие в оккупации Крыма.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
7748 грн.
16
Теги