Государственный департамент США опубликовал 77 страниц исследования «Основы российской экосистемы дезинформации и пропаганды», сообщает «Украинская правда».
«Экосистема дезинформации и пропаганды России - это набор официальных и прокси-ресурсов, каналов связи и платформ, которые Россия использует, чтобы создать и распространить ложные нарративы», – говорится в исследовании.
В отчете опубликовали основные источники и каналы пропаганды, с помощью которых РФ распространяет дезинформацию.
В частности, речь идет о 5 столпах российской пропаганды:
- официальные правительственные ресурсы РФ (прессслужбы Кремля, правительственные аккаунты в соцсетях);
- международное теле- и радиовещание за государственный счет (государственные СМИ, международные социокультурные институты);
- развитие прокси-ресурсов (распространение нарративной информации, языковые центры);
- использование соцсетей как оружия;
- дезинформация в киберпространстве.
Отмечается, что Кремль несет прямую ответственность за развитие этих платформ, в частности, финансирует их.
Отчет в Госдепе опубликовали, чтобы «повысить осведомленность об угрозе, исходящей от дезинформации» и наладить международный диалог с другими народами для противодействия пропаганде РФ.
Большое внимание в отчете посвятили волне дезинформации против Украины. Так, Госдеп описывает деятельность ресурса News Front. В частности, российский МИД реагировал, когда ресурс удаляли из разных соцсетей и платформ, а руководитель сайта принимал непосредственное участие в оккупации Крыма.
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