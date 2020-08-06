По предварительным оценкам в январе-июне 2020 году объем частных переводов официальными и неформальными каналами в Украину из-за границы составил 5 млрд 365 млн долл. США в эквиваленте, сообщает пресс-служба Национального банка.



В то же время, по данным регулятора, из Украины за границу было переведено 246 млн долл. США в эквиваленте.

Также в НБУ проанализировали переводы через системы перевода средств. То есть без переводов, осуществленных на банковские счета или через карточные платежные системы или почтовые отделения.

Так, 1187 млн ​​долл. США в эквиваленте или более пятая часть от всех поступлений - именно столько отправлено в Украине следующим образом. Это на 8% больше, чем в первом полугодии 2019 года. Средняя сумма одного перевода в Украине тоже немного выросла - с 355 до 374 долл. США (на 5,4%);

212 млн долл. США в эквиваленте отправлено за границу через системы перевода средств. По сравнению с аналогичным периодом 2019 объемы выросли на 26,2%. Этот популярный способ обеспечил более четырех пятых от всех частных переводов из Украины. На 29,1% выросла и средняя сумма одного перевода из Украины: 462 долл. США по сравнению с 358 долл. США в первом полугодии прошлого года.

Самые популярные «коридоры»переводов почти не изменились:

в Украине больше всего средств поступило из США, Италии, Израиля, РФ, Германии;

из Украины больше всего отправлено в РФ, Грузию, Азербайджан, Турцию, Польшу.

Увеличился и объем переводов в пределах Украины через системы перевода средств. 117938 млн грн или 4551 млн долл. США в эквиваленте - это на треть больше (на 31,3%), чем в прошлом году в первом полугодии.