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Польша может потерять лидерство по количеству привлеченных на работу украинских заробитчан. Великобритания из-за выхода из ЕС лишилась части работников из соседних европейских стран и теперь готова забирать украинцев целыми семьями. В то время как развитые страны решают свои демографические проблемы благодаря украинцам, сама Украина уже столкнулась с дефицитом рабочих рук.

Из Великобритании выехало большое количество румын и болгар, в результате появился спрос на украинцев. А их (заробитчан), согласно оценкам Международной организации по миграции, около 6 млн человек по всему миру. Это огромный ресурс для экономики любой страны, пишет Обозреватель.

Тут стоит напомнить, что совсем недавно Великобритания из-за нехватки дальнобойщиков столкнулась с кризисом с топливом, его просто не хватало на заправках. Теперь же, чтобы не повторить такую ситуацию, водителям готовы платить около 6 тыс. евро в месяц (192 тыс. грн).

Минимальная оплата труда – в районе 9-10 евро/час (289-321 грн) – у работников сельскохозяйственной сферы, хотя это почти в два раза выше предложений из Польши. При пятидневной полной рабочей неделе это около 52 тыс. грн в месяц. "Думаю, Великобритания станет очень перспективной в этом году, потому что раньше рабочую визу туда было получить нереально – сейчас это все делается очень просто", – резюмирует директор кадрового агентства BVS-Работа Виталий Беленец.

Также предлагают работу на мясокомбинатах, в аграрной сфере. Чаще всего речь идет о вакансиях для сотрудников без высшего образования. Более привлекательные предложения достаются местным жителям.

Сколько на самом деле зарабатывают заробитчане и почему трудовая миграция – плохо для Украины?

Без официального трудоустройства рассчитывать на среднюю зарплату не приходится. Чаще всего украинцы получают значительно меньше. Работать приходится с нарушением всех трудовых норм: с одним выходным в неделю, по 10-12 часов на день. Селят заробитчан в комнаты по 2-5 человек.

Часто заробитчанам вовсе не платят, вместо этого они становятся жертвами недобросовестных работодателей. Кроме того, трудовая миграция создает проблемы и в самой Украине. Речь идет о нехватке рабочих рук, проблем в семьях из-за длительного отсутствия одного из родителей. В результате происходит кризис на рынке труда. Пока Польша, Германия, Великобритания решает свои проблемы за счет украинцев, в Украину в лучшем случае едут мигранты из стран третьего мира. Дефицит возник также с рабочими специальностями. Найти слесаря, крановщика или машиниста теперь сложнее, чем юриста или программиста.

С подобной проблемой когда-то сталкивалась и сама Польша. До 2004 года, пока соседняя страна не вступила в Евросоюз, каждый третий ее гражданин уезжал на работу в Германию. После ситуация изменилась и до 35% поляков начали уезжать на работу в Великобританию (еще до Brexit).
ForUm

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