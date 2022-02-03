Администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры со странами мира по поставкам газа в страны Европы в случае российской агрессии.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленных собеседников.

Штаты ищут доступный объем газа, который можно было бы поставить в европейские страны в случае, если реализуется риск российского вторжения в Украину, передает Экономическая правда.

Среди стран, к которым обратились Штаты – Китай, однако, эти переговоры не были результативными. Аналогичные разговоры Администрация Байдена и представители европейских стран имели с Японией, Южной Кореей и Индией.

В отличие от нефти мировой рынок газа не обладает значительным объемом свободных мощностей, а добычу невозможно увеличить в короткие сроки. Следовательно, США обращаются к странам-импортерам газа, в частности, с просьбой перенаправить действующие контракты в Европу в случае необходимости.

Сейчас Европа зависима от российского газа на около 40% всех поставок, так что в случае, если РФ прибегнет к полномасштабному вторжению в Украину, регион может остаться без голубого топлива.

Белый дом также обратился к таким странам-экспортерам газа как Катар, Нигерия, Египет, Ливия и алжирским компаниям по увеличению добычи в случае реализации такого сценария.

Как сообщал ForUm, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз готов сотрудничать с США, Катаром и Азербайджаном в вопросах поставок газа, если Россия решит сократить или остановить поставки.

Он утверждает, что получал сигналы о готовности России прекратить поставки газа в Европу.