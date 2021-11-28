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27 ноября вступил в силу новый порядок обмена между банками и Госслужбой финансового мониторинга информацией о денежных переводах граждан. Новые правила предусмотрены приказом Министерства финансов №322.

Новый документ регулирует, в основном, информационное взаимодействие субъектов первичного финмониторинга, в число которых входят и банки, и Государственная служба финмониторинга, пишет Дело со ссылкой на UBR.

В частности, согласно новым правилам, о транзакциях доложат в Госфинмониторинг в следующих случаях:

– пороговые операции или попытка их проведения (более 400 тысяч грн, или 30 тысяч грн для тех, кто предоставляет услуги в сфере лотерей или азартных игр);

– подозрительные финансовые операции или попытка их проведения;

– отказ от установления (поддержания) деловых отношений, проведения финансовой операции;

– разногласия между сведениями о конечных бенефициарных владельцах клиента, содержащихся в Едином госреестре юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований, и информацией о конечных бенефициарных владельцах, полученной субъектом в результате проведения проверки клиента;

– остановка финансовых операций;

– остановка расходных финансовых операций;

– замораживание активов, связанных с терроризмом и его финансированием, распространением оружия массового поражения и его финансированием.

Субъекты первичного финансового мониторинга передают информацию об операциях клиентов, подпадающих под вышеприведенные признаки.

А Госфинмониторинг, в свою очередь, может запросить дополнительную информацию о клиенте с помощью соответствующего запроса в банк.

В Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) заявили, что клиентов новые правила финмониторинга денежных переводов мало затронут.

"Клиенты прямого отношения к этому обмену не имеют, кроме тех случаев, когда Госфинмониторингу потребуется дополнительная информация от банка по операциям клиента, и, возможно, банк запросит у клиента дополнительную информацию. Но это происходило и раньше", – отметила глава совета НАБУ Елена Коробкова.

Аналогичного мнения придерживается и начальник управления финансового мониторинга Юнекс Банка Владимир Павлик.

"Никаких изменений в части объема и порядка раскрытия информации с точки зрения клиентов банков и других субъектов первичного финмониторинга изменение порядка обмена информацией не принесет. Требования, документы и все другие нюансы остаются неизменными", – уточнил Павлик.

Напомним, в начале сентября Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №5559, который увеличивает сумму денежного перевода, подлежащего первичному финансовому мониторингу.

Согласно закону, сумма денежного перевода увеличена до 5 тысяч грн. Ранее максимальный размер перевода составлял 4 тысячи 999 грн.
ForUm

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