Киевская прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении гражданина, который пытался незаконно завладеть квартирой, выделенной в пользование ветерану АТО. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что 26.02.2020 обвиняемый с целью регистрации за собой права собственности на квартиру по ул. Генерала Матыкина, стоимостью около 2,3 млн гривен, подал частному нотариусу свидетельство о праве собственности якобы выданное ему ГП «Укржитлосервис».

Однако нотариус, получив информацию о том, что предоставленное для сделки свидетельство этим учреждением на самом деле не выдавалось, отказал в государственной регистрации права собственности на указанную квартиру и сообщил правоохранительным органам об этом факте.

По результатам проведенного расследования правоохранители установили личность мошенника и сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 и ч. 4 ст. 358 УК Украины.

Сейчас обвинительный акт в отношении злоумышленника направлен в Шевченковский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

На государственное имущество, стало предметом уголовного преступления по ходатайству прокурора наложен арест.