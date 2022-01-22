Сотрудники СБУ остановили функционирование преступной схемы, по которой из украинского банка вывели миллионы гривен и довели его до неплатежеспособности.

Как пишет ua.news, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«По материалам СБУ сообщено о подозрении одному из чиновников украинского банка, действия которого довели финансовое учреждение до банкротства. По версии следствия, злоумышленник незаконно выводил средства из банка, чем нанес государственному Фонду гарантирование вкладов 25 млн грн убытков», — говорится в сообщении.

Уточняется, что должностные лица банка систематически заключали «убыточные» для себя соглашения с другими банками, в том числе по приобретению/продаже иностранной валюты.

Такие заведомо убыточные операции привели банк к неплатежеспособности в 2017 году. В настоящее время это финансовое учреждение находится в процедуре ликвидации.

Сообщается, что государственный Фонд гарантирования вкладов, компенсирующий средства вкладчикам из числа физических лиц, понес от этой противоправной деятельности миллионный ущерб, 25 млн гривен из которых уже подтверждено экспертизой.

В настоящее время одному из фигурантов противоправной сделки сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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