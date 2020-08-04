6 августа 2020 в 11:00 состоится мероприятие, посвященное началу распродажи тюрем, сообщила пресс-служба Минюста.

Оно будет проходить на территории первого объекта, который будет выставлен на продажу – государственного учреждения «Ирпенский исправительный центр (№ 132)».

В мероприятии примет участие министр юстиции Денис Малюська и заместитель министра Елена Высоцкая. Они расскажут о планах дальнейших продаж и направлениях использования полученных от реализации тюрем средств.

Государственное учреждение «Ирпенский исправительный центр (№ 132)» расположено в центре пгт Коцюбинское в 14 км от Киева. В соответствии с приказом Министерства юстиции Украины от 13.06.2019 № 1750/5 было принято решение об оптимизации учреждения путем его консервации. Последних осужденных перевели в другой исправительный центр в августе 2019 года. На продажу будут выставлены объекты недвижимости учреждения.

Место проведения: Киевская обл., пгт Коцюбинское, ул. Железнодорожная, 1