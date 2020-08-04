3 августа в 11:15 в Чутовском районе на 388 км автодороги Киев-Харьков-Довжанский водитель грузового автомобиля «ДАФ» во время движения зацепил дорожный отбойник и съехал на обочину. В результате чего цистерну данного авто развернуло и она повредила автомобиль, сообщает ГосЧС.

По предварительной информации в цистерне находилась около 20 тонн нефти.

В ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия принимали участие 2 отделения ГосЧС.