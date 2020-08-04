За прошедшую неделю Национальное агентство по предотвращению коррупции составило и направило в суд 13 административных протоколов.
Как сообщила пресс-служба НАПК, по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов составлено и направлено в суд админпротоколы в отношении:
- Богдана Андриива, Ужгородского городского головы;
- Бориса Морского, директора КП «Международный аэропорт «Черновцы» имени Леонида Каденюка;
- Михаила Бойчука, бывшего заместителя начальника Регионального сервисного центра Министерства внутренних дел в Закарпатской области.
По признакам несвоевременного уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии составлены административные протоколы в отношении:
- Виталия Вергелеса, начальника управления прокуратуры Кировоградской области;
- Натальи Кузнецовой, бывшего начальника отдела Звенигородской райгосадминистрации;
- Никиты Потураева, народного депутата Украины.
По признакам несвоевременного представления декларации составлены административные протоколы в отношении:
- Елены Михайленко, начальника отдела Министерства финансов;
- Богдана Шевченко, бывшего следователя Ирпенского отдела полици в Киевской области
- Нели Сороки, бывшего руководителя экспертной группы по вопросам инвестиционной политики Министерства инфраструктуры Украины.
Также по признакам несвоевременного представления декларации без уважительных причин составлены административные протоколы в отношении трех сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), которые занимали ответственное и особо ответственное положение:
- Алексей Петров, бывший начальник УСБУ в Кировоградской области;
- Максим Силаев, бывший заместитель начальника отдела одного из следственных управлений СБУ;
- Сергей Мигалатий, бывший следователь СБУ.
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