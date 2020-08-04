За прошедшую неделю Национальное агентство по предотвращению коррупции составило и направило в суд 13 административных протоколов.

Как сообщила пресс-служба НАПК, по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов составлено и направлено в суд админпротоколы в отношении:

Богдана Андриива, Ужгородского городского головы;

Бориса Морского, директора КП «Международный аэропорт «Черновцы» имени Леонида Каденюка;

Михаила Бойчука, бывшего заместителя начальника Регионального сервисного центра Министерства внутренних дел в Закарпатской области.

По признакам несвоевременного уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии составлены административные протоколы в отношении:

Виталия Вергелеса, начальника управления прокуратуры Кировоградской области;

Натальи Кузнецовой, бывшего начальника отдела Звенигородской райгосадминистрации;

Никиты Потураева, народного депутата Украины.

По признакам несвоевременного представления декларации составлены административные протоколы в отношении:

Елены Михайленко, начальника отдела Министерства финансов;

Богдана Шевченко, бывшего следователя Ирпенского отдела полици в Киевской области

Нели Сороки, бывшего руководителя экспертной группы по вопросам инвестиционной политики Министерства инфраструктуры Украины.

Также по признакам несвоевременного представления декларации без уважительных причин составлены административные протоколы в отношении трех сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), которые занимали ответственное и особо ответственное положение: