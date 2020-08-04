Рабочий день в условиях карантинных ограничений во время пандемии коронавируса стал на 48,5 минуты длиннее и содержит больше встреч.

Об этом заявили в Национальном бюро экономических исследований США, сообщает Укринформ.

Эксперты проанализировали рабочий процесс 3,1 миллиона человек в 16 крупных мегаполисах Северной Америки, Европы и Ближнего Востока.

В ходе исследования они зафиксировали увеличение средней продолжительности рабочего дня работников на 8,2 процента или 48,5 минут, а также кратковременное увеличение их работы с электронной почтой.

Также возросло количество совещаний на одного человека – на 12,9%, и количество участников каждого совещания – на 13,5%.

В то же время сократилась продолжительность встреч – на 20,1%. В совокупности общее время, которое человек проводит на совещаниях в течение дня, в период карантина сократилось на 11,5%.

По состоянию на утро 4 августа в мире зафиксировано 18 444 642 случая COVID-19. 697 189 случаев - летальные, 11 675 538 человек выздоровели.