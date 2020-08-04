также в разделеМир
Застрявших на необитаемом острове моряков нашли по надписи SOS на песке 21
В Бейруте произошел мощный взрыв: масштабные разрушения, есть погибшие 27
Пандемия: ООН прогнозирует «катастрофу поколений» из-за закрытия школ 17
РФ ответила Лукашенко: «вагнеровцев» в обиду не дадим 27
В Италии COVID переболели в 6 раз больше человек, чем считалось ранее 8
Греция будет дополнительно взимать с туристов по 20 евро за медуслуги 13
Лукашенко: «Вагнеровцы» были направлены в Беларусь специально 34
Премьер Польши назвал «Северный поток-2» платой за оружие для Путина 17
Лукашенко: РФ поменяла братские отношения с Беларусью на партнерские 24
Лукашенко заявил, что в Беларуси скрывается еще одна группа боевиков 27
В Беларуси началось досрочное голосование на выборах президента 17
СМИ: Российские хакеры украли документы британского экс-министра 15
Верховный суд Польши подтвердил победу Дуды 13
ВОЗ: COVID-19 переболело менее 10% населения планеты 12
ВОЗ: Вакцина от COVID-19 может никогда не появиться 27
ВВС: Иран занизил количество умерших от COVID-19 почти втрое 16
Задержанные «вагнеровцы» заявили, что направлялись в Латинскую Америку 23
Польская оппозиция не смогла обжаловать результаты выборов 26

Рабочий день в условиях карантинных ограничений во время пандемии коронавируса стал на 48,5 минуты длиннее и содержит больше встреч.

Об этом заявили в Национальном бюро экономических исследований США, сообщает Укринформ.

Эксперты проанализировали рабочий процесс 3,1 миллиона человек в 16 крупных мегаполисах Северной Америки, Европы и Ближнего Востока.

В ходе исследования они зафиксировали увеличение средней продолжительности рабочего дня работников на 8,2 процента или 48,5 минут, а также кратковременное увеличение их работы с электронной почтой.

Также возросло количество совещаний на одного человека – на 12,9%, и количество участников каждого совещания – на 13,5%.

В то же время сократилась продолжительность встреч – на 20,1%. В совокупности общее время, которое человек проводит на совещаниях в течение дня, в период карантина сократилось на 11,5%.

По состоянию на утро 4 августа в мире зафиксировано 18 444 642 случая COVID-19. 697 189 случаев - летальные, 11 675 538 человек выздоровели.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

30
Теги