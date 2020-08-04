Советник главы Офиса президента по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк считает отсутствие оперативной реакции президента Владимира Зленский на убийство медика российскими гибридными силами на Донбассе 13 июля личной ответственностью. Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

«Это, конечно, ненормально (когда международное сообщество реагирует быстрее, чем президент, - ред.). И, конечно, это недоработки не президента, а недоработки тех структур, которыми как раз я занимаюсь. Это, по сути, - моя недоработка, если уж на то пошло», - рассказал Подоляк.

Он считает, что иногда слишком мягко разговаривает с людьми.

«Иногда себе говорю, что, наверное, мне надо так говорить, как я иногда говорю в кризисных ситуациях: очень жестко и очень быстро, и заставлять людей выполнять их прямые функциональные обязанности, независимо от их статуса. К сожалению, не все люди понимают, что скорость реагирования – это объем покоя общества. Не все это понимают, и не удается мягкими словами это объяснить», - заявил Подоляк.

При этом антикризисный советник председателя ОП пояснил, что задержка в сутки с реакцией на убийство медика на Донбассе со стороны Офиса президента была связана также с тем, что «информация была разная, странная» и «часто конфликтовала между собой».

«Президент в этот же день (13 июля - ред.) вызвал к себе инфраструктурных людей (в частности, начальника Генштаба и профильного заместителя Офиса президента) и отправил их туда, чтобы получить оттуда информацию», - отметил Подоляк.

Напомним, 13 июля незаконные вооруженные формирования на Донбассе обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе н. п. Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один – боевое травмирование. Погибший медик был гражданином Эстонии.

Возвращение с временно оккупированной территории тела военнослужащего Вооруженных сил Украины, который погиб 13 июля, состоялось 15 июля.

Офис президента выступил с официальной реакцией на это событие лишь на следующие сутки - 14 июля - уже после того, как отреагировал ряд международных партнеров Украины, за что ОП раскритиковали.

До начала работы в Офисе президента политтехнолог Михаил Подоляк, описывая особенности политики Зеленского, резко критиковал его за «самоубийственное информационное обеспечение и обязательное опоздание с реакцией на события», отмечая, что «опоздание даже на пару часов недопустимо в наше время, когда пустота сразу же профессионально заполняется жесткими комментариями оппонентов».

По его словам, президент Украины медийный и он хочет комментировать, потому что ему нравится работать с людьми, «он хочет дать людям возможность оценить эту информацию сразу, поэтому он и хочет быть более медийным».

Политтехнолог стал антикризисным советником председателя ОП в начале апреля.