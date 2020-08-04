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Около 1,5 млн итальянцев переболели коронавирусом COVID-19 с февраля по июнь, пишет газета Corriere della Sera со ссылкой на проведенное в стране серологическое исследование населения.

Это в шесть раз больше, чем считалось до сих пор, передает Интерфакс.

Столь разные оценки связаны с тем, что до сих пор в Италии данные о заболевших поступали только по итогам тестов на коронавирус. Теперь же медики проверили, у скольких итальянцев есть в крови антитела, позволяющие бороться против COVID-19. Их наличие указывает на то, что человек за последние месяцы переболел вирусом и выработал иммунитет.

В серологическом исследовании приняли участие почти 65 тыс. человек. Затем исследователи составили пропорцию, чтобы получить данные о ситуации с коронавирусом по стране. В итоге выяснилось, что у 2,5% итальянцев есть антитела к COVID-19.

Италия – одна из европейских стран, больше всего пострадавших от коронавируса. Особенно сложная обстановка весной 2020 года складывалась на севере страны.
ForUm

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