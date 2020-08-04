Трех моряков, пропавших без вести 30 июля, нашли на необитаемом острове в Микронезии в Тихом океане благодаря надписи SOS на песке.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Министерство обороны Австралии.

Как отмечается, экипаж хотел пройти на судне около 40 км между двумя атоллами, однако в пути они сбились с курса, а в лодке закончилось топливо.

Моряки большими буквами написали сообщение SOS на песке, что спасло им жизнь.

Австралийские военные корабли и авиация нашли моряков 2 августа на крошечном острове Пикелот в 190 км западнее места, с которого они отправились.

Военный вертолет доставил им воду и пищу, а в ближайшее время к острову причалит микронезийский патрульный корабль, который должен забрать моряков.

Фото: Минобороны Австралии