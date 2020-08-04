также в разделеМир
В Бейруте произошел мощный взрыв: масштабные разрушения, есть погибшие 27
Ученые: На карантине рабочий увеличился на 48 минут 30
Пандемия: ООН прогнозирует «катастрофу поколений» из-за закрытия школ 17
РФ ответила Лукашенко: «вагнеровцев» в обиду не дадим 27
В Италии COVID переболели в 6 раз больше человек, чем считалось ранее 8
Греция будет дополнительно взимать с туристов по 20 евро за медуслуги 13
Лукашенко: «Вагнеровцы» были направлены в Беларусь специально 34
Премьер Польши назвал «Северный поток-2» платой за оружие для Путина 17
Лукашенко: РФ поменяла братские отношения с Беларусью на партнерские 24
Лукашенко заявил, что в Беларуси скрывается еще одна группа боевиков 27
В Беларуси началось досрочное голосование на выборах президента 17
СМИ: Российские хакеры украли документы британского экс-министра 15
Верховный суд Польши подтвердил победу Дуды 13
ВОЗ: COVID-19 переболело менее 10% населения планеты 12
ВОЗ: Вакцина от COVID-19 может никогда не появиться 27
ВВС: Иран занизил количество умерших от COVID-19 почти втрое 16
Задержанные «вагнеровцы» заявили, что направлялись в Латинскую Америку 23
Польская оппозиция не смогла обжаловать результаты выборов 26

Трех моряков, пропавших без вести 30 июля, нашли на необитаемом острове в Микронезии в Тихом океане благодаря надписи SOS на песке.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Министерство обороны Австралии.

Как отмечается, экипаж хотел пройти на судне около 40 км между двумя атоллами, однако в пути они сбились с курса, а в лодке закончилось топливо.

Моряки большими буквами написали сообщение SOS на песке, что спасло им жизнь.

Австралийские военные корабли и авиация нашли моряков 2 августа на крошечном острове Пикелот в 190 км западнее места, с которого они отправились.

Военный вертолет доставил им воду и пищу, а в ближайшее время к острову причалит микронезийский патрульный корабль, который должен забрать моряков.

Фото: Минобороны Австралии
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги