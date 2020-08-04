Вчера, вечером 3 августа, на трассе Крюковщина-Тарасовка Киевской области произошло ДТП в результате которого погиб один человек, четверо получили ранения, сообщает dtp.kiev.ua.

Автомобиль BMW, водитель которого предварительно находился под воздействием наркотиков, на большой скорости вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль Skoda.

После столкновения пассажир BMW погиб на месте. Также пострадали пассажиры автомобиля Skoda — все они были госпитализированы.