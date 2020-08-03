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По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского среднемесячная температура воздуха июля в Киеве составляла + 21,9° С, что превысило климатическую норму на 2,6 ° С.

Холоднее всего было 8 июля, когда минимальная температура под утро опустилась до + 11,7 ° С, а жарче – 29 июля, когда максимальная температура после полудня достигла + 32,7 ° С. Всего было 8 дней с температурой воздуха выше 30 ° С.

Осадков в Киеве выпало лишь 46,5 мм, что составило 53% климатической нормы за месяц.
ForUm

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