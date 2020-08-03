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2 августа, около 23:20 на 55 км автодороги Борисполь - Мариуполь, с участием двух автомобилей «Ваз 21061» и «Daewoo Lanos» произошло ДТП, в котором погибли 4 человека.

В результате столкновения 36-летний водитель авто «ВАЗ», его пассажир, личность которого устанавливается, и две пассажирки автомобиля «Daewoo», 23-ти и 29-летнего возраста, от полученных травм погибли на месте ДТП.

32-летний водитель легковушки «Daewoo» с телесными повреждениями доставлен в больницу.

По данному факту полиции открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.
ForUm

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