Главу разведки подразделения террористической группировки Исламское государство в Афганистане Асадуллу Оракзай ликвидировал афганский спецназ недалеко от Джелалабада.

Об этом сообщает Tolo News со ссылкой на Национальный директорат безопасности Афганистана.

Оракзай подозревался в причастности к серии нападений на военные и гражданские объекты в Афганистане с многочисленными человеческими жертвами.

ООН сообщала, что в Афганистане в течение первых шести месяцев 2020 года зафиксировано 17 предпринятых Исламским государством атак. В прошлом году за аналогичный период было зарегистрировано 97 нападений.

Напомним, правительство Афганистана освободило более 300 боевиков Талибана.