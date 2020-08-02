Главу разведки подразделения террористической группировки Исламское государство в Афганистане Асадуллу Оракзай ликвидировал афганский спецназ недалеко от Джелалабада.
Об этом сообщает Tolo News со ссылкой на Национальный директорат безопасности Афганистана.
Оракзай подозревался в причастности к серии нападений на военные и гражданские объекты в Афганистане с многочисленными человеческими жертвами.
ООН сообщала, что в Афганистане в течение первых шести месяцев 2020 года зафиксировано 17 предпринятых Исламским государством атак. В прошлом году за аналогичный период было зарегистрировано 97 нападений.
Напомним, правительство Афганистана освободило более 300 боевиков Талибана.
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