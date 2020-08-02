Правительство Афганистана за два дня освободило из тюрем 317 боевиков террористического движения Талибан, теперь общее число освобожденных выросло до 4 917 человек.
Об этом сообщает Офис Совета национальной безопасности Афганистана в Twitter.
Освобождение талибов продолжится до тех пор, пока общее число не достигнет 5100.
Список талибов включал задержанных, которые, по словам афганского правительства, обвиняются в серьезных преступлениях. В качестве решения США предложили перевести сотни заключенных талибов под домашний арест в контролируемом им учреждении, после освобождения из афганских тюрем.
Мирные переговоры в Дохе между террористической организации Талибан и властями Афганистана, которых поддерживают США задерживались из-за сложностями с освобождением талибов из тюрем.
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