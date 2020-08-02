также в разделеМир
Спецназ Афганистана ликвидировал главу разведки подразделения Исламского государства 13
Microsoft прервала переговоры о покупке приложения TikTok 16
В австралийском штате объявили режим бедствия из-за коронавируса 24
ВОЗ объявила наивысший уровень тревоги из-за коронавируса 24
Один из основных конкурентов Лукашенко перебрался из Москвы в Киев 25
Задержанные «вагнеровцы» путаются в показаниях 25
Лукашенко: В Беларусь собирались перебросить до 200 наемников 70
США могут запретить TikTok 38
Верховный суд США разрешил строительство стены на границе с Мексикой 30
Осужденному за теракт в Бостоне отменили смертный приговор 13
В небе над Аляской столкнулись два самолета: есть погибшие 43
Цены на золото снова обновили исторический максимум 19
В РФ заявили, что задержанные в Беларуси «вагнеровцы» направлялись в «третьею страну» 68
Экс-советник Кремля рассказал, как Путин в 2007 году искал преемника 38
Студента из США осудили в России к 9 годам колонии 25
США запустили марсоход, который будет искать следы жизни на планете 18
В Беларуси открыли дела против оппозиционеров в связи с задержанием «вагнеровцев» 41
Трамп призвал отложить выборы президента США 29

Правительство Афганистана за два дня освободило из тюрем 317 боевиков террористического движения Талибан, теперь общее число освобожденных выросло до 4 917 человек.

Об этом сообщает Офис Совета национальной безопасности Афганистана в Twitter.

Освобождение талибов продолжится до тех пор, пока общее число не достигнет 5100.

Список талибов включал задержанных, которые, по словам афганского правительства, обвиняются в серьезных преступлениях. В качестве решения США предложили перевести сотни заключенных талибов под домашний арест в контролируемом им учреждении, после освобождения из афганских тюрем.

Мирные переговоры в Дохе между террористической организации Талибан и властями Афганистана, которых поддерживают США задерживались из-за сложностями с освобождением талибов из тюрем.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги