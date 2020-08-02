Австралийский штат Виктория объявляет четвертый этап ограничений из-за коронавируса. Он предусматривает комендантский час.

О более строгие правила карантина сообщил премьер-министр страны Дэниэл Эндрюс в воскресенье, 2 августа, информирует The Guardian.

Эндрюс также объявил состояние катастрофы в Виктории впервые после пожаров в начале этого года.

Наиболее жесткими являются мероприятия в столице штата, втором по величине городе Австралии Мельбурне. Там введены противоэпидемические ограничения так называемого четвертого уровня, которые будут действовать в течение не менее шести недель до 13 сентября. По словам премьер-министра, если не принять строгие меры сейчас, с эпидемией придется бороться еще «месяцы и месяцы».

Ограничения вступят в силу со 2 августа в 18:00. В городе будет строгий комендантский час с восьми вечера и до пяти часов утра. Те, кто проживают в Мельбурне, остаются без права покидать дом более чем на пять километров для покупок или занятий спортом на воздухе в течение одного часа.

В то же время для тех, кто проживает за пределами Мельбурна будет действовать третий уровень ограничений.

По словам министра, продолжительность жестких мер в Виктории можно будет сократить в случае уменьшения выявленных случаев коронавируса, однако маловероятно, что город вернется к третьему этапу ограничений.

В городе запретили свадебные церемонии, а на похоронах могут присутствовать только 10 человек. Обучение в университетах с четверга снова будет дистанционным, а детские сады — закрыты.

Эндрюс заявил, что решение о закрытии штата могут иметь проблемы с цепью поставок далеко за Викторией, отметив, что государство имеет крупнейший контейнерный порт в стране.

Согласно данным властей Виктории, за последние сутки был зафиксирован 671 случай инфицирования коронавируса, из них 7 случаев — летальные.

Больше всего заражений выявлено в Мельбурне. При этом уже три недели в этом городе действовала относительно мягкая форма комендантского часа. А с середины июля Мельбурн стал первым населенным пунктом Австралии, в котором было введено общее требование ношения защитных масок.

По состоянию на 2 августа в целом в Австралии обнаружено 17 923 случая заболевания коронавирусом, 10 420 человек выздоровели, 208 — умерли.