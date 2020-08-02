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Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения провел экстренное заседание относительно ситуации с пандемией коронавируса в мире. Пандемия будет долговременной, поэтому необходимо усилить глобальные усилия.

Об этом говорится в релизе чрезвычайного комитета ВОЗ.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что вспышка коронавируса до сих пор остается чрезвычайной ситуацией, связанной с общественным здоровьем, поэтому он объявляет высокий уровень тревоги в рамках международных медико-санитарных правил 2005 года.

«Многие страны считали, что они преодолели самое плохое, но сейчас борются с новыми вспышками. Некоторые из них, которые были менее поражены в первые недели, сейчас сталкиваются с растущим числом случаев инфицирования и смертей. А некоторые, в которых сразу были большие вспышки, взяли их под контроль», - подчеркнул он.

Чрезвычайный комитет рекомендовал государствам продолжать мобилизацию сил для реагирования на пандемию коронавируса, поддерживать все исследовательские усилия, в том числе путем финансирования, а также объединить усилия для обеспечения справедливого распределения средств диагностики и вакцин.

Странам также рекомендуют применять пропорциональные меры относительно поездок, основываясь на оценке рисков, и регулярно пересматривать эти меры.

Напомним, в Украине за минувшие сутки обнаружили более тысячи новых случаев инфицирования коронавирусом.

Украина идет по желтому сценарию развития коронавируса.
ForUm

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