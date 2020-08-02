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За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 1112 человек, зафиксировано 16 летальных случаев, 235 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро воскресенья, 2 августа.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 72 168 человек, из них 39 543 выздоровели, летальных исходов — 1725.

 

На данный момент случаи коронавирусной болезни обнаружены:

Винницкая область — 2790 случаев;

Волынская область — 3888 случаев;

Днепропетровская область — 1421 случай;

Донецкая область — 898 случаев;

Житомирская область — 1921 случай;

Закарпатская область — 5267 случаев;

Запорожская область — 823 случая;

Ивано-Франковская область — 4795 случаев;

Кировоградская область — 710 случаев;

г. Киев — 8452 случая;

Киевская область — 3823 случая;

Львовская область — 9783 случая;

Луганская область — 128 случаев;

Николаевская область — 621 случай;

Одесская область — 3414 случаев;

Полтавская область — 459 случаев;

Ровенская область — 6195 случаев;

Сумская область — 529 случаев;

Тернопольская область — 3086 случаев;

Харьковская область — 3862 случая;

Херсонская область — 230 случаев;

Хмельницкая область — 1180 случаев;

Черновицкая область — 6061 случай;

Черкасская область — 949 случаев;

Черниговская область — 883 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, на данном этапе ситуация ухудшилась, и Украина идет по желтому сценарию развития пандемии коронавируса.
ForUm

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