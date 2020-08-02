За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 1112 человек, зафиксировано 16 летальных случаев, 235 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро воскресенья, 2 августа.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 72 168 человек, из них 39 543 выздоровели, летальных исходов — 1725.
На данный момент случаи коронавирусной болезни обнаружены:
Винницкая область — 2790 случаев;
Волынская область — 3888 случаев;
Днепропетровская область — 1421 случай;
Донецкая область — 898 случаев;
Житомирская область — 1921 случай;
Закарпатская область — 5267 случаев;
Запорожская область — 823 случая;
Ивано-Франковская область — 4795 случаев;
Кировоградская область — 710 случаев;
г. Киев — 8452 случая;
Киевская область — 3823 случая;
Львовская область — 9783 случая;
Луганская область — 128 случаев;
Николаевская область — 621 случай;
Одесская область — 3414 случаев;
Полтавская область — 459 случаев;
Ровенская область — 6195 случаев;
Сумская область — 529 случаев;
Тернопольская область — 3086 случаев;
Харьковская область — 3862 случая;
Херсонская область — 230 случаев;
Хмельницкая область — 1180 случаев;
Черновицкая область — 6061 случай;
Черкасская область — 949 случаев;
Черниговская область — 883 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, на данном этапе ситуация ухудшилась, и Украина идет по желтому сценарию развития пандемии коронавируса.
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