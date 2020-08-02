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Утром воскресенья, 2 августа, в Черкасской области столкнулись три автомобиля. В результате происшествия один человек погиб, еще четверо были травмированы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 7:00 на автодороге Черкассы-Золотоноша, вблизи села Деньги Золотоношского района.

Спасатели дежурного караула Золотоношской государственной пожарно-спасательной части, которые прибыли на место происшествия и провели работы по деблокированию травмированного пассажира и погибшего водителя одного из автомобилей ВАЗ.

Напомним, 1 августа в Запорожской области столкнулись легковой автомобиль и грузовик; в результате аварии погибли четыре человека.
ForUm

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