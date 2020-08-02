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В субботу, 1 августа, от коронавируса умер руководитель Старосамборского центра первичной медико-санитарной помощи Василий Савенко.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

«Опять этот ужасный вирус унес хорошего человека … Мне Василий запомнится очень активным и трудолюбивым человеком. Он горел работой и имел много интересных идей. Он был руководителем Старосамборского ЦПМСД и очень искренне стремился сделать лучшей медицину для сложного горного района. Достойный человек и настоящий врач», — сообщила Микичак.

В августе этого года Василию Савенко должно было исполниться 60 лет. Около 29 лет он работал медиком в Старосамборском районе.

Напомним, показатель заболеваемости COVID-19 в Украине держится на высоком уровне.
ForUm

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