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В Украине завершился весенний призыв на срочную военную службу, который проводился в течение мая – июля. Об этом сообщает Минобороны в субботу, 1 августа.

По данным Главного управления персонала Генштаба ВСУ, призывными комиссиями и военными комиссариатами плановое задание выполнено на 100%. Призвано и отправлено в войска (силы) всего 16 460 человек, из них в: ВСУ – 9 000 человек; Нацгвардию – 5 460 человек; Государственную специальную службу транспорта – 700 человек; Госпогранслужбу – 1 300 человек.

Всем призывникам перед отправкой в ​​войска с помощью местных государственных администраций проводились тесты на выявление коронавируса COVID-19.

«Особенностью очередного призыва стала отправка в воинские части призывников 18-19 лет только по их собственному желанию (по соответствующим заявлениям) и возможность предоставления отсрочек от призыва на срочную военную службу выпускникам учебных заведений этого года, которые желают учиться для получения следующего высшего уровня образования», – говорится в сообщении.

Напомним, с 00:01 27 июля начался режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе.

Россия  не гарантирует прекращение огня на Донбассе. 
ForUm

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