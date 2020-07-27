Россия не может выступать в качестве гаранта соблюдения режима прекращения огня на Донбассе, так как не является участником данного конфликта.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли Москва дать гарантии соблюдения бессрочного перемирия.

«На уровне «нормандского формата» закрепить эту договоренность – это одно дело, а какие-либо гарантии со стороны России, в данном случае, не думаю, что об этом можно говорить, потому что не Россия является участником конфликта на Юго-Востоке Украины», - заявил он.

Отвечая на вопрос, должны ли Москва и Киев оперировать одинаковыми определениями относительно конфликта на Донбассе, Песков призвал «исходить из тех формулировок, которые есть в минском Комплексе мер».

Напомним, 22 июля контактная группа по урегулированию на востоке Украины согласовала дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня с 27 июля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил, чтобы документ о дополнительных мерах контроля за соблюдением режима прекращения огня в Донбассе был утвержден всеми членами «нормандской четверки» (Россия, ФРГ, Франция, Украина).