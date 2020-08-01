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В Соединенных Штатах Америки Верховный суд отклонил иск двух общественных организаций, которые добивались отмены строительства стены вдоль границы с Мексикой. Суд отклонил требование пятью голосами судей против четырех.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Отмены строительства добивались общественные организации Sierra Club и Коалиция южных приграничных городов. Они требовали, чтобы до окончания судебных разбирательств строительство стены приостановили, а дело считалось спорным.

Стоит отметить, в июле 2019 года суд одобрил выделение средств на строительство стены, таким образом удовлетворив экстренный запрос администрации главы США Дональда Трампа.

В частности, Верховный суд разрешил потратить из бюджета Министерства обороны Штатов 2,5 миллиарда долларов.
ForUm

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