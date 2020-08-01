Мэр Тернополя Сергей Надал не согласен с внесением города в красную зону распространения коронавируса.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Создается впечатление, что кому-то выгодно запугивать тернополян. Сразу после торжественного шествия выпускников правительство отнесло наш Тернополь в красную зону из-за заболевания коронавирусом. Не Киев, где в последние дни фиксируют антирекорды больных коронавирусом, не Львов, где статистика гораздо хуже, а один из самых маленьких областных центров — Тернополь», — написал Надал.

Мэр отметил, что не видит логики в этом решении. И не считает справедливым останавливать транспорт в Тернополе, когда «в Киеве люди дальше продолжат жить обычной жизнью».

«Я не согласен с этим. Ситуация в Украине — сложная. Наше государство в красном списке в целом. Оказывается, что есть еще краснее пятна, которые определяются административно. Кому это выгодно? Не потому, что тернополяны собирают подписи в защиту украинского языка, а в Луцке сорвалась „антитеррористическая операция“? Не потому, что отстаивали национальную позицию под стенами Верховной Рады в Киеве? Выступили против дистанционного обучения? Это так поступают с „непокорными“ областными центрами?» — возмутился Надал.

Тернопольский мэр считает, что решение о внесении Тернополя в красную зону необходимо пересмотреть.

«Наш город не является эпицентром распространения коронавируса. Пусть правительство в первую очередь обращает внимание на города миллионники! У нас в Тернополе живут мудрые горожане, которые знают, как вести себя в различных сложных ситуациях, даже таких, как пандемия», — написал мэр.

Ранее из-за внесения в красную зону возмутился советник мэра Луцка.