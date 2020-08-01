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В городском совете Луцка заявили, что не будут усиливать карантин. С 3 августа город относится к "красному" уровню эпидемической опасности.

Об этом заявил советник мэра Луцка Игорь Полищук в Facebook.

По его словам, решение об отнесении города в красную зону карантина «непонятное», поскольку в последнее время по статистике по уровню заболеваемости COVID-19 в городе ничего не изменилось.

«Сообщаем, что Луцкий городской совет не будет принимать никаких решений по остановке транспорта или закрытия любых заведений в связи с вышеуказанным непонятным решением», - написал Полищук.

Он добавил, что если центральная власть хочет ввести карантин, пусть вводит чрезвычайное положение и «только тогда останавливает транспорт, закрывает заведения и принимает другие ограничения».

Напомним, новые правила адаптивного карантина, по которым Украину разделят на четыре зоны, вступят в силу 3 августа. Их пересмотр планируется каждую пятницу.
ForUm

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