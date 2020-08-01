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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что влияет на рост новых случаев коронавирусной болезни. По его словам, это ослабление карантина и увеличение тестирования.

Об этом Ляшко сказал на брифинге 1 августа.

«Рост количества случаев заболеваемости в Украине вызван ослаблением карантинных мероприятий», - сказал Ляшко.

«Украина с 8 по 27 июля находилась на так называемом "плато" в отношении процентов выявленных случаев по сравнению с тестированием. Если мы посмотрим на количество тестирований, то оно у нас ежедневно растет. И за вчера мы сделали рекордное количество тестирований ПЦР», - заявил он.

Ляшко также отметил, что в последние два дня намечается тенденция к увеличению количества подтвержденных случаев до 8% по отношению к количеству тестов.

Напомним, Украину разделили на карантинные зоны.
ForUm

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