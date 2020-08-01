также в разделеОбщество
Всего в Украине на COVID-19 заболели 8 693 медрабтников 12
Площадь пожаров выросла в десятки раз по сравнению с прошлым годом 15
Высокий показатель: уже 70 тысяч украинцев заразились коронавирусом 25
ГБР расследует обстоятельства убийства «полтавского террориста» 32
Луцк отказывается усиливать карантин 13
Высокий показатель: в Черновицкой области зафиксировали 89 случаев заражения коронавирусом 26
Спецназ ликвидировал полтавского захватчика 52
31 июля. Картина дня 19
Укрзализныця отменяет остановку ряда поездов в Луцке и Тернополе 21
Участником ТКГ может стать первый премьер Украины 22
Два года со дня убийства Гандзюк: Под МВД прошла акция 13
Госэкоинспекция категорически против разрезания танкера «Делфи» 17
Август начнется с похолодания и дождей 21
Украину разделили на карантинные зоны 90
Адвокат: ГБР не сказало, кто ответит за трату госресурсов на «расследование» дела о томосе 18
Украина передаст Беларуси информацию о преступлениях «вагнеровцев» 37
Украина будет просить Беларусь выдать ей 28 задержанных боевиков 30
В ОП объяснили особенности государственного статуса религиозных праздников 20

Министр внутренних дел Арсен Аваков обнародовал видео ликвидации полтавского преступника, который 23 июля взял в заложники полковника полиции, а затем отпустил его и исчез.

Напомним, следователи полтавского управления Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту причинения телесных повреждений, от которых умер «полтавский террорист» во время задержания.

1 августа 2020 года около трех часов ночи в селе Опошня Зеньковского района правоохранители обнаружили Романа Скрипника, который 23 июля в Полтаве захватил заложников, а затем убежал и скрывался.

«Во время его задержания полицейские применили табельное огнестрельное оружие, вызвав огнестрельное ранение головы. Кроме того, произошел взрыв боевой гранаты, которую держал в руках погибший», — отмечается в сообщении ГБР.

В Единый реестр досудебных расследований внесли сведения о превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа и умышленном убийстве.

Напомним, что в ночь на 1 августа полиция ликвидировала Романа Скрипника.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3061 грн.
20
Теги