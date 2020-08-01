Министр внутренних дел Арсен Аваков обнародовал видео ликвидации полтавского преступника, который 23 июля взял в заложники полковника полиции, а затем отпустил его и исчез.

Нічні події в Опишні. На жаль, знову неадекватна поведінка "полтавського терориста", який кілька днів переховувався. Внаслідок злагодженої роботи поліцейських - зловмисник був ліквідований снайпером і підірвався на власній гранаті.

Дякую поліції за професійну роботу! pic.twitter.com/CF0S0t88k0 — Arsen Avakov (@AvakovArsen) August 1, 2020

Напомним, следователи полтавского управления Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту причинения телесных повреждений, от которых умер «полтавский террорист» во время задержания.

1 августа 2020 года около трех часов ночи в селе Опошня Зеньковского района правоохранители обнаружили Романа Скрипника, который 23 июля в Полтаве захватил заложников, а затем убежал и скрывался.

«Во время его задержания полицейские применили табельное огнестрельное оружие, вызвав огнестрельное ранение головы. Кроме того, произошел взрыв боевой гранаты, которую держал в руках погибший», — отмечается в сообщении ГБР.

В Единый реестр досудебных расследований внесли сведения о превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа и умышленном убийстве.

Напомним, что в ночь на 1 августа полиция ликвидировала Романа Скрипника.