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Полтавский террорист найден и ликвидирован спецназовцами КОРД в субботу, 1 августа, около 2 часов ночи. Об этом в Facebook сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

По словам чиновника, Романа Скрыпника обнаружил начальник СРПП Зеньковского отделения Гадячского отдела полиции капитан полиции Гума в одном из нежилых домов на окраине поселка Опошня.

Злоумышленнику удалось взять полицейского в заложники, угрожая гранатой. Скрыпника точным выстрелом ликвидировал спецназ КОРД.

Отмечается, что заложник успел отскочить от места взрыва в последние секунды, обошлось без ранений.

Напомним, 23 июля в Полтаве Скрипник, которого подозревали в незаконном завладении транспортным средством, угрожая гранатой, захватил в заложники сотрудника уголовного розыска, а затем обменял его на начальника ГУНП в Полтавской области полковника Виталия Шияна. С ним он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями автомобиле. Позже он отпустил заложника и вскоре правоохранители обнаружили брошенную машину.

С тех пор беглеца искали около полутысячи правоохранителей.
ForUm

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