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За прошедшие сутки, 31 июля, пророссийские боевики четыре раза нарушили договоренности о всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе. Никто из украинских военных не пострадал.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

Вражеские провокации с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия зафиксировали в районе населенных пунктов Водяное, Южное и Луганское.

«Одиночные неприцельные обстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника», - говорится в сообщении.

С начала текущих суток на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.

В штабе ООС уверяют, что ситуация полностью контролируется.

Напомним, с начала недели вследствие «резкого ухудшения состояния здоровья» умерли трое украинских военнослужащих.
ForUm

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