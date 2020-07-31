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С 1 августа 2020 Укрзализныця возобновляет все социальные выплаты, предусмотренные отраслевым соглашением и коллективным договором, которые до этого были отсрочены в связи с кризисом, вызванным пандемией COVID-19. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе компании.

Также будет отменена четырехдневная рабочая неделя для работников, которым осталось до выхода на пенсию три и менее лет, родителей-одиночек, воспитывающих несовершеннолетних детей.  

«Укрзализныця – одна из первых государственных компаний в Украине, которая начинает выходить из кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Благодаря внедрению антикризисного плана, постепенному увеличению объемов перевозок грузов, возобновлению пассажирских перевозок мы получили возможность отменить ряд ограничений по социальным выплатам для сотрудников компании. Для нас железнодорожники - главная ценность, и мы должны сохранить наш кадровый потенциал», - подчеркнул и.о. председателя правления компании Иван Юрик.

Так, например, работники, которые будут писать заявление на отпуск, в августе будут получать помощь на оздоровление без отсрочки во времени. Другие социальные выплаты тоже будут осуществляться без отсрочки.

Также Укрзализныця возобновляет ранее отсроченные социальные выплаты работникам. Они будут осуществляться в несколько этапов и должны быть полностью выплачены до конца этого года.

Укрзализныци во время карантина удалось сохранить кадровый потенциал и не совершать сокращений персонала. Более того, работники, которые были выведены в простой, получают 100% должностного оклада.
ForUm

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