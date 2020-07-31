Университеты могут сами определять, когда и в какой форме им начинать образовательный процесс в новом учебном году. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе всеукраинского селекторного совещания с руководителями областей, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

Шмыгаль отметил, что согласно закону о высшем образовании, университеты имеют такой уровень автономии и самоуправления, который позволяет им самостоятельно определять формы обучения и формы организации образовательного процесса. Ученый совет учреждения высшего образования принимает решения по вопросам организации образовательного процесса и определяет сроки обучения на соответствующих уровнях.

«В Украине фактически 1,2 млн студентов, и важно, чтобы учебный процесс для них проходил в безопасных условиях. Решение о том, будут ли студенты учиться дистанционно, будут ли ходить в университет надо принимать с учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе. Конечно, все решения надо принимать с учетом безопасность наших детей», - отметил премьер-министр.

Министерство образования и науки Украины рекомендует учреждениям высшего образования планировать начало учебного года с учетом карантинных ограничений, установленных постановлением правительства №641. В случае благоприятной ситуации МОН рекомендует начать 2020/2021 учебный год по следующему расписанию:

- для студентов 1 курса (бакалавр), которые в этом году поступают на обучение в учреждения высшего образования, в период с 1 по 15 сентября 2020 года;

- для студентов старших курсов, начиная со второго, с 1 сентября 2020 года;

- для студентов магистратуры первого года обучения - в период с 11 по 15 сентября 2020 года.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в большинстве городов и районов дети пойдут в учебные заведения 1 сентября.