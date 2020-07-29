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В большинстве городов и районов дети пойдут в учебные заведения 1 сентября. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНИАН.

По его словам, у Минздрава есть четкая позиция, что ученики с сентября должны вернуться за парты


«Дети должны учиться, непосредственно находиться в школе. Главное, чтобы это было безопасно прежде всего для детей. Сейчас мы наблюдаем, что в подавляющем количестве городов и районов дети пойдут в школы 1 сентября», - подчеркнул министр.

По словам Степанова, в четверг, 30 июля, состоится совещание по подготовке к новому учебному году. «Завтра будет окончательное решение относительно правил (пребывания учащихся в школах. - Ред.). Они не сложные. Мы же учитываем, что это дети», - сказал он.

Напомним, Министерство здравоохранения работает с Министерством образования, чтобы с 1 сентября перейти на максимально приближенный к нормальному образу жизни формат. В Минздраве не исключают смешанный вариант - когда будет обычное привычное обучение совместно с дистанционными формами.
ForUm

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