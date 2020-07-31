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Сегодня, 31 июля, состоится заседание центральной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для утверждения четырех карантинных зон (зеленую, желтую, оранжевую и красную).

Как передает УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Мы инициируем проведение заседания центральной комиссии для того, чтобы мы утвердили все эти зоны по всей стране, которые мы определили по показателям и которые есть в постановлении правительства», - заявил Степанов.

Напомним, 22 июля Кабинет Министров Украины продлил адаптивный карантин до 31 августа 2020 года, изменив принцип распределения регионов для усиления карантинных мер.
ForUm

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