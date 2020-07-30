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Сегодня, 30 июля, в Луганской области задержали 25-летнего местного жителя, который сорвал и сжег Государственный флаг Украины, сообщает пресс-служба городской полиции.

В дежурную часть Новопсковского отдела полиции поступило сообщение о том, что в селе Можникивка, возле одного из магазинов, неизвестный сорвал и поджог Государственный флаг Украины.

Выездом на место происшествия полицейские течение часа установили личность правонарушителя. Им оказался 25-летний житель села Танюшовка, который находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, сорвал флаг с флагштока и сжег его.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать следователи, устанавливают обстоятельства правонарушения, опрашивают свидетелей и устанавливают очевидцев происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 338 УК Украины «Надругательство над государственными символами».
ForUm

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