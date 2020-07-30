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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации вокруг режима устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе.  

По его словам, в зоне проведения ООС не зафиксировано эскалации или наступательных действий.

«Одиночные обстрелы не является системными, а проявляют неконтролируемые эмоции или провокации на низком уровне», - заявил главнокомандующий ВСУ.

Также Хомчак сообщил, что ситуация с предотвращением распространения COVID-19 в зоне проведения операции объединенных сил стабильная и контролируемая.  Главнокомандующий ВСУ.

Напомним, с 00:01 27 июля начался режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе.

В течение 27 июля было зафиксировано 3 факта нарушения боевиками режима прекращения огня.

28 июля подразделениями Объединенных сил зафиксирован лишь один выстрел из подствольного гранатомета, совершенный вооруженными формированиями РФ вблизи населенного пункта Шумы.

Россия  не гарантирует прекращение огня на Донбассе. 
ForUm

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