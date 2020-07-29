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За минувшие сутки, 29 июля, подразделениями Объединенных сил зафиксирован лишь один выстрел из подствольного гранатомета, совершенный вооруженными формированиями РФ вблизи населенного пункта Шумы, сообщает пресс-центр штаба ООС

Отмечается, что выстрел был неприцельным и нес провокационный характер, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали.

Потерь среди украинских защитников в результате вражеского выстрела нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил на 7:00 утра остается полностью контролируемой, за текущие сутки обстрелов в районе операции объединенных сил не зафиксировано.

В штабе в очередной раз подчеркнули, что меры полного и всеобъемлющего прекращения огня, в случае нарушения договоренностей противником и создание угрозы жизни и здоровью военнослужащих, не лишают украинских воинов возможности открывать огонь.

Напомним, с 00:01 27 июля начался режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе.

В течение 27 июля было зафиксировано 3 факта нарушения боевиками режима прекращения огня.
ForUm

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