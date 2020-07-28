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В течение минувших суток на участках ответственности украинских подразделений было зафиксировано 3 факта нарушения режима прекращения огня, сообщил пресс-центр штаба ООС.

В частности, в районе населенного пункта Водяное противник открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а у Пивденного совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинские защитники огонь в ответ не открывали. Потерь среди наших воинов в результате вражеских обстрелов, нет.

Еще один факт провокации со стороны вооруженных формирований РФ зафиксирован  неподалеку Новомихайловки. Вблизи украинских позиций с помощью ручных противотанковых гранатометов противник совершил минирование тремя противопехотными минами ПОМ-2.

С начала суток, по состоянию на 7:00, обстрелов в районе проведения операции Объединенных сил не зафиксировано.

Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника.

На участках разведения №1, №2 и № 3 обстрелов не зафиксировано.

Напомним, с 00:01 27 июля начался режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. Боевики несколько раз его нарушили. Произошло это менее чем через час после его вступления в силу.

Россия  не гарантирует прекращение огня на Донбассе.
ForUm

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